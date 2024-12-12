Роман Широков: есть желание вернуться к работе — я открыт для предложений

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что готов вернуться к работе. Ранее сообщалось, что Широков покинул должность генерального директора подмосковного «Леон Сатурна».

«Безусловно, есть желание вернуться к работе. Я открыт для предложений. Рассмотрю любое, но пока предложений не поступало», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

43-летний Роман Широков объявил о завершении профессиональной игровой карьеры 23 июля 2016 года. Его последним клубом стал московский ЦСКА. Позднее Широков работал спортивным директором в московском «Динамо», которое покинул в 2019 году.