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Роман Широков: есть желание вернуться к работе — я открыт для предложений

Роман Широков: есть желание вернуться к работе — я открыт для предложений
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Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что готов вернуться к работе. Ранее сообщалось, что Широков покинул должность генерального директора подмосковного «Леон Сатурна».

«Безусловно, есть желание вернуться к работе. Я открыт для предложений. Рассмотрю любое, но пока предложений не поступало», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

43-летний Роман Широков объявил о завершении профессиональной игровой карьеры 23 июля 2016 года. Его последним клубом стал московский ЦСКА. Позднее Широков работал спортивным директором в московском «Динамо», которое покинул в 2019 году.

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