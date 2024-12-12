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Главный тренер «Краснодара» Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что по итогам игры 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги, на один из которых — условно.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Со стороны Мусаева была ненормативная лексика. Она не была адресной, но сказана официальному лицу матча. В связи с этим КДК принял решение дисквалифицировать его на два матча, один из которых — условно. Также Мусаев оштрафован на 100 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоялся 8 декабря. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

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