Главный тренер «Краснодара» Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что по итогам игры 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги, на один из которых — условно.

«Со стороны Мусаева была ненормативная лексика. Она не была адресной, но сказана официальному лицу матча. В связи с этим КДК принял решение дисквалифицировать его на два матча, один из которых — условно. Также Мусаев оштрафован на 100 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоялся 8 декабря. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.