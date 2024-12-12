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«Краснодар» оштрафован и наказан одним матчем РПЛ на нейтральном поле

«Краснодар» оштрафован и наказан одним матчем РПЛ на нейтральном поле
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что по итогам игры 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» «Краснодар» оштрафован на 200 тыс. рублей и наказан одним домашним матчем чемпионата России на нейтральном поле условно за необеспечение безопасности.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Краснодар» оштрафован за повторное необеспечение безопасности на 200 тысяч рублей. Клуб обязали провести один матч чемпионата на нейтральном поле условно. Испытательный срок — до конца сезона-2024/2025», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоялся 8 декабря. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

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