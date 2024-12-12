«Краснодар» оштрафован и наказан одним матчем РПЛ на нейтральном поле

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что по итогам игры 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» «Краснодар» оштрафован на 200 тыс. рублей и наказан одним домашним матчем чемпионата России на нейтральном поле условно за необеспечение безопасности.

«Краснодар» оштрафован за повторное необеспечение безопасности на 200 тысяч рублей. Клуб обязали провести один матч чемпионата на нейтральном поле условно. Испытательный срок — до конца сезона-2024/2025», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоялся 8 декабря. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.