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Стали известны средние размеры бюджетов клубов Первой и Второй лиги

Стали известны средние размеры бюджетов клубов Первой и Второй лиги
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Появились данные по средним бюджетам клубов Мелбет Первой и Леон Второй лиги. Их «Чемпионату» предоставили в ФНЛ. Так, средний бюджет клуба второго по значимости российского дивизиона превышает аналогичный показатель клуба Второй лиги А в 3,6 раза, а Второй лиги Б — в 10 раз. Один клуб Первой лиги в среднем располагает бюджетом в размере 774 млн, Второй лиги А — 213 млн, Второй лиги Б — 77 млн.

В ближайшее время ФНЛ на официальном сайте выпустит большую презентацию с итогами первой части сезона, в том числе с данными по спортивной части.

Фото: Официальный сайт ФНЛ

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает калининградская «Балтика», набравшая 45 очков по итогам 21 матча. На второй строчке расположилось «Торпедо» (43 очка), тройку лидеров замыкает «Урал» (37 очков). В зоне прямого вылета находятся «Тюмень», «Алания» и «Сокол».

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