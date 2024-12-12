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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Transfermarkt опубликовал топ подорожавших игроков РПЛ

Transfermarkt опубликовал топ подорожавших игроков РПЛ
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Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.

В топ-10 подорожавших игроков вошли:

1. Манфред Угальде («Спартак») — € 15 млн (+ € 6 млн).
2. Алексей Батраков («Локомотив») — € 8 млн (+ € 3 млн).
3. Эсекьель Барко («Спартак») — € 14 млн (+ € 2 млн).
4. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — € 8 млн (+ € 2 млн).
5. Жерзино Ньямси («Локомотив») — € 6 млн (+ € 1,5 млн).
6. Станислав Агкацев («Краснодар») — € 3,5 млн (+ € 1,5 млн).
7. Кевин Ленини («Краснодар») — € 3,5 млн (+ € 1,5 млн).
8. Лусиано Гонду («Зенит») — € 12 млн (+ € 1 млн).
9. Мирлинд Даку («Рубин») — € 7 млн (+ € 1 млн).
10. Витор Тормена («Краснодар») — € 7 млн (+ € 1 млн).

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