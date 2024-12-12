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В «Химках» приостановили смену руководства из-за задержания Садыгова

В «Химках» приостановили смену руководства из-за задержания Садыгова
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Процесс смены руководства в подмосковных «Химках» поставлен на паузу из-за задержания инвестора Туфана Садыгова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зимой в «Химках» должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин. Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что Туфан Садыгов находится под домашним арестом. Отмечалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

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