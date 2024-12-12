Роман Широков высказался о поражениях «Зенита» в последних турах перед паузой в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражения санкт-петербургского «Зенита» в матчах чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (2:3) и тольяттинским «Акроном» (1:2).

«Все удивлены поражениями «Зенита» от «Акрона» и «Крыльев». Никто не ожидал, что они потеряют очки с клубами, которые идут внизу, тем более дома. Им кровь из носа нужно было набирать шесть очков. Можно было даже немного оторваться. После хорошего эмоционального начала и хорошей игры в первых пяти турах у «Зенита» всё вернулось к тому, что было весной. Но за зимнюю паузу может измениться многое», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.