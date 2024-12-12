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Объявлены самые подешевевшие футболисты РПЛ к концу 2024 года

Объявлены самые подешевевшие футболисты РПЛ к концу 2024 года
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых подешевевших футболистов Российской Премьер-Лиги к концу 2024 года. Так, больше всех (€ 2 млн) в стоимости потеряли сразу четыре игрока — Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Артур Гимарайнс (все — из «Зенита»), а также Виллиан Жозе из «Спартака».

В десятку самых подешевевших игроков РПЛ вошли сразу шесть представителей «Зенита», а также по одному игроку из «Спартака», «Ахмата», «Динамо» и «Крыльев».

Фото: Transfermarkt

Накануне завершилась первая часть сезона Российской Премьер-Лиги. В статусе лидера на зимнюю паузу ушёл «Краснодар», в активе которого 39 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», уступающий «быкам» лишь по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Спартак» (37 очков).

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