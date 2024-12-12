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Стало известно, как изменился трансферный ценник Соболева с момента перехода в «Зенит»

Стало известно, как изменился трансферный ценник Соболева с момента перехода в «Зенит»
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых подешевевших футболистов Российской Премьер-Лиги к концу 2024 года. В десятку вошёл автор самого скандального перехода прошлого лета — Александр Соболев. «Зенит» заплатил за него «Спартаку» € 10 млн.

Так, по обновлённым данным, ценник Соболева сейчас составляет € 6 млн. Он потерял в цене € 1,5 млн с момента прошлого обновления стоимостей.

Напомним, за первую часть сезона РПЛ Соболев не отметился ни одним результативным действием в составе «Зенита».

Накануне завершилась первая часть сезона Российской Премьер-Лиги. В статусе лидера на зимнюю паузу ушёл «Краснодар», в активе которого 39 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», уступающий «быкам» лишь по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Спартак» (37 очков).

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