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Артёма Дзюбу оштрафовали по итогам матча с «Зенитом»

Артёма Дзюбу оштрафовали по итогам матча с «Зенитом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наказаниях представителей «Акрона» по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу тольяттинцев. Автор забитого мяча Артём Дзюба оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

«Тренер «Акрона» Тедеев за выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей, старший тренер Калашников — на 10 тысяч рублей, Артём Дзюба — на 10 тысяч рублей. «Акрон» за поздний выход из раздевалки на второй тайм — на 20 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

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