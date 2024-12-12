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Игроки московского «Динамо» нанесли больше всего ударов по воротам в сезоне-2024/2025

Игроки московского «Динамо» нанесли больше всего ударов по воротам в сезоне-2024/2025
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Футболисты московского «Динамо» нанесли больше всего ударов по воротам соперника среди всех команд Российской Премьер-Лиги в первой части нынешнего сезона. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Так, игроки бело-голубых били по воротам 311 раз, в створ пришёлся 121 удар. Отметим также, что московское «Динамо» стало лучшей командой Российской Премьер-Лиги по ожидаемым голам (38,7). По итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 35 очков — на четыре меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

Второе место в таблице занимает «Зенит», тройку лидеров замыкает московский «Спартак».

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