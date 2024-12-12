Комментатор Орлов рассказал, что его порадовало в первой части сезона РПЛ

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов рассказал, что его порадовало в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Порадовало появление Батракова и вообще команды «Локомотив». Галактионов хорошо работает. Но ему трудно — надо усилить команду, если они хотят вести борьбу за медали. Приятно удивляют «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Только вышли в РПЛ, но держатся.

Ещё один позитивный итог года: лидеры РПЛ научились импортозамещению. Европейцы не едут в Россию, поэтому клубы активнее осваивают другие рынки, прежде всего южноамериканский. Радует, что легионеры оттуда приезжают преимущественно хорошего уровня. Всё-таки в Латинской Америке футбол тоже — дай бог. Сколько игроков оттуда играет в Европе! У нас они пониже классом, но тоже приличные.

При этом все три лидера сезона ещё могут укрепиться. Всё-таки бюджеты у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» крепкие», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.