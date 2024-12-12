Геннадий Орлов причислил ЦСКА и «Динамо» к разочарованиям первой части сезона РПЛ

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов высказался о разочарованиях текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург» встал как вкопанный. «Факел» рядом, но там просто не хватает мастеровитых игроков. Если говорить о тренерах, то Марцел Личка в «Динамо» поначалу атаку создал, а сейчас что-то не то. Как будто потерял нить с игроками. Опытные тренеры знают: нельзя футболисту публично делать замечания после матча на пресс-конференции. Скажи ты ему один на один, люди же разные — некоторые обижаются. Игрок никогда в этом не признается, но обида накапливается.

А почему Тюкавин не так ярок, как в прошлом сезоне? Связок не хватает на футбольном поле. «Спартак», например, нашёл Барко, а у ЦСКА с этим проблемы. Привели Пьянича в команду, не зная, как впишется. А у него другой футбол. Иной взгляд, чем у этих футболистов. И обратите внимание: сегодня никто не говорит, что ЦСКА может бороться за золотые медали. Или «Динамо», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.