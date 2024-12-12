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Министр спорта Краснодарского края Тимченко надеется на победу «Краснодара» в РПЛ

Министр спорта Краснодарского края Тимченко надеется на победу «Краснодара» в РПЛ
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Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко надеется, что футбольный клуб «Краснодар» выиграет Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

«Краснодар» — большие молодцы, у них сформирована хорошая система подготовки своего спортивного резерва. И если кто‑то приезжает в команду, он становится полноценной частью этой системы. У клуба есть результат, надеюсь, «Краснодар» сможет удержать лидерство вплоть до окончания сезона и станет чемпионом России», — приводит слова Тимченко «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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