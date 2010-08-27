Бреме: думаю, "Бавария" все-таки победит "Кайзеслаутерн"

Бывший футболист сборной ФРГ и чемпион мира 1990 года Андреас Бреме в интервью интернет-изданию Bundesliga.de поделился мнением о предстоящем противостоянии мюнхенской «Баварии» с «Кайзерслаутерном» в рамках национального первенства страны. Бреме думает, что немецкий гранд все-таки одержит победу.

«Противостояние между „Баварией“ и „Кайзерслаутерном“ является одним из примечательных событий футбольной жизни Германии. Игроков „Кайзерслаутерна“ мотивировать на этот матч не нужно, тогда как для мюнхенцев это обычная игра. Мне кажется, что подопечные Луи ван Галя одержат победу со счетом 2:1», — заявил Бреме.