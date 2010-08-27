Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бреме: думаю, "Бавария" все-таки победит "Кайзеслаутерн"

Бреме: думаю, "Бавария" все-таки победит "Кайзеслаутерн"
Комментарии

Бывший футболист сборной ФРГ и чемпион мира 1990 года Андреас Бреме в интервью интернет-изданию Bundesliga.de поделился мнением о предстоящем противостоянии мюнхенской «Баварии» с «Кайзерслаутерном» в рамках национального первенства страны. Бреме думает, что немецкий гранд все-таки одержит победу.

«Противостояние между „Баварией“ и „Кайзерслаутерном“ является одним из примечательных событий футбольной жизни Германии. Игроков „Кайзерслаутерна“ мотивировать на этот матч не нужно, тогда как для мюнхенцев это обычная игра. Мне кажется, что подопечные Луи ван Галя одержат победу со счетом 2:1», — заявил Бреме.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android