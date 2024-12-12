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Александр Точилин подвёл итоги первого круга РПЛ

Александр Точилин подвёл итоги первого круга РПЛ
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Российский тренер Александр Точилин высказался о первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Та группа команд, которая должна быть впереди, там и находится. «Краснодар» и «Зенит» набрали одинаковое количество очков – это интрига. Плюс «Спартак» в конце этого года набрал хорошую форму, показывал хороший результат. На весеннюю часть остаётся интрига, которая будет держаться до последнего тура, что было в прошлом сезоне», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. На втором месте находится «Зенит» (39), на третьем — «Спартак» (37).

Турнирная таблица РПЛ
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