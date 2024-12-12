Шишкин объяснил, почему «Краснодар» не смог уйти в отрыв в первой части сезона РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением об игре и результатах чёрно-зелёных в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

– Может быть, «Краснодар» непросто переживает давление? Поэтому осекается при возможности уйти в лидерский отрыв?

– Да, пожалуй, давление действительно имеет значение. А ещё я заметил, что «Краснодар» довольно ощутимо зависит от Кордобы. И если он будет в строю, будет играть, у команды больше шансов составить конкуренцию «Зениту», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).