Кастаньо: мне нравится Краснодар, адаптация в России прошла успешно

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался об адаптации в новом для себя городе и команде. Кастаньо присоединился к «Краснодару» в январе 2024 года.

«В Краснодаре сейчас я чувствую себя хорошо – город, стадион, мне всё здесь нравится. Адаптация в России прошла успешно. Ждём возобновления чемпионата», – приводит слова Кастаньо «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).