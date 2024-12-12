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Геннадий Орлов: думаю, Карпин просто испугался сыграть со сборной легионеров РПЛ

Геннадий Орлов: думаю, Карпин просто испугался сыграть со сборной легионеров РПЛ
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Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов предположил, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался от идеи проведения матча с командой легионеров РПЛ.

«Для меня не место разочарование, а качество игры. Игра должна быть поставлена. А я её не вижу ни у ЦСКА, ни у «Зенита» в последних матчах. Качественный футбол показали «Спартак», «Краснодар», «Локомотив». А эти команды как будто остановились на месте в смысле творчества, продвижения вперёд. Посмотрим, что будет после зимы. Это от мастерства тренеров зависит. Они должны создавать все условия для роста футболистов. Я считаю, что в России пока с тренерами проблема. Хотя многие бывшие игроки, как тот же Мостовой, говорят, что могли бы успешно тренировать. Пусть попробуют. Всё-таки тренерскую школу мы потеряли. Последними из того поколения были Газзаев (единственный российский тренер, бравший Кубок УЕФА), Сёмин и, конечно, Бердыев, который даже «Барселону» обыгрывал. Сейчас таких личностей я не вижу. И игроки в большинстве своём не растут. То, что у нас лучшие футболисты — легионеры — укор нашему тренерскому цеху.

Сейчас в КХЛ организовали игру сборной России против легионеров. Вот надо и в футболе такое устроить. Не знаю, почему Карпин отказался. Думаю, просто испугался, поняв, что может проиграть (улыбается). Чего бояться-то — надо играть. Такой матч покажет, кто на что способен», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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