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Трансферная стоимость Виллиана Жозе снизилась вдвое за время в «Спартаке»

Трансферная стоимость Виллиана Жозе снизилась вдвое за время в «Спартаке»
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых подешевевших футболистов Российской Премьер-Лиги к концу 2024 года. В десятку вошёл нападающий «Спартака» Виллиан Жозе, который перешёл в команду прошлым летом, но пока не смог проявить себя.

Так, по обновлённым данным, ценник бразильского форварда снизился вдвое — с € 4 млн до € 2 млн.

33-летний футболист перешёл в стан красно-белых из «Бетиса» минувшим летом. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста теперь составляет € 2 млн.

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