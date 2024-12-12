Следствие просит арестовать инвестора «Химок» Туфана Садыгова

Следствие просит арестовать главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Садыгов находился под домашним арестом. Отмечалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». «Чемпионат» сообщал, что в связи с этим процесс смены руководства в подмосковных «Химках» поставлен на паузу.

«Химки» по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья набрала 16 очков по результатам 18 матчей.