Игрок «Акрона» Джурасович назвал команду, которая впечатлила его в первой части сезона РПЛ

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, какая команда впечатлила его больше всего в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«В России несколько клубов запомнились своей игрой, но сейчас, когда первая часть сезона завершена, могу точно сказать, что самое сильное впечатление произвёл «Спартак», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).