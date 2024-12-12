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«Реал» сообщил характер повреждения Мбаппе

«Реал» сообщил характер повреждения Мбаппе
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Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал сообщение о травме нападающего Килиан Мбаппе, полученной 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

«После проведённых сегодня медицинских тестов Килиана Мбаппе медицинским департаментом «Реала» Мадрид у игрока диагностирована травма бедра левой ноги. За его состоянием будут следить», — написано в заявлении клуба.

В матче с «Аталантой» Килиан Мбаппе был заменён на 36-й минуте. Французский нападающий отметился забитым мячом на 10-й минуте. В составе «Реала» также отличились Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

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