«Реал» сообщил характер повреждения Мбаппе

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал сообщение о травме нападающего Килиан Мбаппе, полученной 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2).

«После проведённых сегодня медицинских тестов Килиана Мбаппе медицинским департаментом «Реала» Мадрид у игрока диагностирована травма бедра левой ноги. За его состоянием будут следить», — написано в заявлении клуба.

В матче с «Аталантой» Килиан Мбаппе был заменён на 36-й минуте. Французский нападающий отметился забитым мячом на 10-й минуте. В составе «Реала» также отличились Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.