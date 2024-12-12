Геннадий Орлов включил двух вратарей в тройку лучших российских игроков сезона

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов обозначил тройку лучших футболистов по итогам первой части сезона РПЛ.

— На топ-3 лучших российских футболистов первой части сезона наберёте кандидатов?

— Батраков великолепную осень выдал. Хоть какая-то польза от отсутствия еврокубков есть — большая группа молодых ребят появилась в основных составах клубов-лидеров. Нет худа без добра. Есть мальчишки хорошие в «Ростове» у Карпина — не случайно они сейчас выдали замечательный отрезок. Не столько даже по результатам, сколько по игре. А в тройку лучших добавлю двух вратарей — Латышонка и Агкацева, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.