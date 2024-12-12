Стало известно, сколько времени Мбаппе будет восстанавливаться от травмы

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит около 10 дней из-за травмы бедра левой ноги, полученной им в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). Об этом сообщает журналист Аранха Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, из-за данного повреждения французский футболист пропустит игру 17-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано», которая состоится 14 декабря.

В матче с «Аталантой» Мбаппе был заменён на 36-й минуте. Французский нападающий отметился забитым мячом на 10-й минуте. В составе «Реала» также отличились Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

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