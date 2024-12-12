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Игрок «Акрона» Джурасович: Дзюба — маэстро, он делает волшебство на поле

Игрок «Акрона» Джурасович: Дзюба — маэстро, он делает волшебство на поле
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Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович поделился мнением о нападающем тольяттинской команды Артёме Дзюбе.

Артём Дзюба — маэстро. Он очень много значит для нашей команды, на нём строится наша атака. Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил «Зениту». То, что он делает на поле, — это волшебство.

— Уже испытали на себе его шутки?
— Да, он постоянно смеётся над моим завершением. На тренировках я иногда промахиваюсь из выгодных положений, и он постоянно повторяет: «Это катастрофа», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Дзюба присоединился к «Акрону» в минувшем сентябре в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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