«МЮ» готов продать Рашфорда за £ 40 млн, однако не ожидает предложений зимой — DM

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения от других клубов по 27-летнему крайнему нападающему Маркусу Рашфорду в размере £ 40 млн (€ 48,5 млн). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, несмотря на готовность «красных дьяволов» продать английского футболиста, они осознают маловероятность получения предложения по нему в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» вынужден продавать футболистов, чтобы соответствовать правилам получения прибыли и устойчивого развития. Кроме того, клубу нужны средства для покупки игроков, необходимых главному тренеру команды Рубену Амориму.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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