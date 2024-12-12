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«Астана» — «Челси»: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

«Астана» — «Челси»: стартовые составы команд на матч Лиги конференций
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Сегодня, 12 декабря, в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся казахстанская «Астана» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
1-й тайм
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14'     0:2 Гиу – 19'    

Стартовые состав играющих команд:

«Астана»: Сейсен, Калаица, Кажуколовас, Марочкин, Аманович, Бартолец, Вороговский, Эбон, Чинеду, Томасов, Камара.

«Челси»: Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Ачимпонг, Чуквуэмека, Дьюсбери-Холл, Вейга, Рак-Сакьи, Нету, Джордж, Гиу.

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Астана» (4) находится на 23-й строчке.

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