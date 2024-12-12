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«Краснодар» увеличил предложение по игроку «Интернасьонала» с € 8 млн до € 9,5 млн — Globo

«Краснодар» увеличил предложение по игроку «Интернасьонала» с € 8 млн до € 9,5 млн — Globo
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«Краснодар» увеличил предложение по 25-летнему крайнему нападающему «Интернасьонала» Весли Рибейро с € 8 млн до € 9,5 млн. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на Globo Esporte в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Интернасьонал» хочет выручить как минимум € 10 млн с трансфера бразильского футболиста. Подчёркивалось, что «Интернасьоналу» принадлежат 50% прав на Весли, остальные 50% — «Палмейрасу».

В 2024 году Весли принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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