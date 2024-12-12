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Комментатор Геннадий Орлов сравнил Соболева и Дзюбу

Комментатор Геннадий Орлов сравнил Соболева и Дзюбу
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Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов сравнил форварда сине-бело-голубых Александра Соболева с бывшим футболистом санкт-петербургского клуба Артёмом Дзюбой.

«Глушенков или Батраков ещё до приёма мяча знают, куда побегут — влево или вправо. И защитники не могут предугадать их маневры. Другое дело — Соболев, который принимает мяч стоя. Дзюба был такой же, но потом разыгрался. И уже на ЧМ-2018 стал уходить в сторону.

Бразильцы «Зенита» почему стали так часто получать по ногам? Да потому что в статичном положении начали принимать мяч. И ребята, которые играют против них, сразу бьют в ногу. Иногда умышленно, иногда — нет. Но это в любом случае больно. Значит, ты должен раньше уходить с места — навстречу мячу и в сторону. В лучших матчах зенитовские бразильцы так и играли. И никто их поймать не мог. А потом силы кончились — получается, что-то в тренировочном процессе было упущено», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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