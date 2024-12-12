Защитник «Пари НН» Карич: не играл против Батракова, но знаю, что он хороший футболист

Словенский центральный защитник «Пари НН» Свен Шоштарич Карич отметил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в первой части текущего сезона.

«Рад за прогресс Батракова. Он хорошо провёл первую половину сезона. Желаю ему только удачи. Не знаю, какие перспективы его ждут в будущем, я не играл против него. Но, судя по статистике, он показывает хороший уровень футбола», — сказал Карич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте в турнирной таблице.