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Геннадий Орлов отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Батракову

Геннадий Орлов отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Батракову
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Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в «Манчестер Сити».

«Не вижу сегодня среди наших полевых игроков мастеров европейского класса. Сейчас вокруг Батракова вдруг разгорелась дискуссия: «А нужно ли ему уезжать в «Манчестер Сити»?» История Захаряна в этом плане поучительна. Ну рано он уехал! Сейчас получает одну за другой травму мышц. Не готов парень. Надо всё-таки окрепнуть сначала. Посмотрите, как долго в Италии адаптировался Алексей Миранчук. А он-то физически сильный», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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