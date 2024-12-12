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Кафанов рассказал, при каком условии вызовет Худякова из «Штурма» в сборную России

Кафанов рассказал, при каком условии вызовет Худякова из «Штурма» в сборную России
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, в каком случае голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков может быть вызван в национальную команду.

«В сборную России попадают только первые номера своих команд. Сейчас всё в руках Даниила. Вратарь РПЛ — это уже уровень, вратарь, играющий в другой стране, то это ещё один плюс, а Лига чемпионов — ещё один плюс. У него большие перспективы», — приводит слова Кафанова Legalbet.

Даниил Худяков — воспитанник московского «Локомотива». Летом он покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта и перешёл в австрийский «Штурм». За железнодорожников Худяков провёл 34 матча в основной команде, включая два — в Лиге Европы. На его счету также три встречи в составе молодёжной сборной России до 21 года.

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