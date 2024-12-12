«Виктория Пльзень» — «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 20:45
Поделиться
Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся чешская «Виктория Пльзень» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Дусан Арена» (Пльзень). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Виктория Пльзень» победила киевское «Динамо» со счётом 2:1. В свою очередь, английский клуб выиграл у «Будё-Глимт» со счётом 3:2. В матче 7-го тура соревнования «Виктория Пльзень» встретится с «Андерлехтом» (23 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Рейнджерс» (23 января).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
18:57
-
18:52
-
18:48
-
18:43
-
18:40
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:16
-
18:11
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:46
-
17:38
-
17:35
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
17:05
-
17:05
-
17:04
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:29
-
16:20