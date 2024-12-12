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Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 20:45

«Виктория Пльзень» — «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 20:45
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся чешская «Виктория Пльзень» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Дусан Арена» (Пльзень). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Виктория Пльзень» победила киевское «Динамо» со счётом 2:1. В свою очередь, английский клуб выиграл у «Будё-Глимт» со счётом 3:2. В матче 7-го тура соревнования «Виктория Пльзень» встретится с «Андерлехтом» (23 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Рейнджерс» (23 января).

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