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Букайо Сака признан игроком недели в Лиге чемпионов

Букайо Сака признан игроком недели в Лиге чемпионов
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Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Английский футболист оформил дубль и сделал результативную передачу в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Сака – 34'     2:0 Сака – 78'     3:0 Хаверц – 88'    

Сака опередил нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, оформившего дубль в матче со «Слованом», вингера «Баварии» Майкла Олисе (дубль и ассист в игре с «Шахтёром») и вратаря «Бреста» Марко Бизота, отыгравшего «на ноль» во встрече с ПСВ.

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сака принял участие в пяти матчах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Букайо Сака Подробнее
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