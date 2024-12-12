Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Английский футболист оформил дубль и сделал результативную передачу в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (3:0).

Сака опередил нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, оформившего дубль в матче со «Слованом», вингера «Баварии» Майкла Олисе (дубль и ассист в игре с «Шахтёром») и вратаря «Бреста» Марко Бизота, отыгравшего «на ноль» во встрече с ПСВ.

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сака принял участие в пяти матчах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: