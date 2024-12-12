Капелло: Гвардиола — отличный тренер, но слишком высокомерный и самонадеянный

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о нынешнем наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола — отличный тренер, но он слишком высокомерен и самонадеян.

Иногда он даже проигрывал трофеи, потому что хотел доказать, что побеждал именно он, а не игроки, поэтому в важных матчах он убирал ключевых футболистов. На мой взгляд, это была попытка переключить внимание и славу на себя, а не на свою команду», — приводит слова Капелло Football Italia.

Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. За этот период под его руководством «горожане» шесть раз выиграли английскую Премьер-лигу, один раз победили в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке Англии.