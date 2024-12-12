Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло: Гвардиола — отличный тренер, но слишком высокомерный и самонадеянный

Капелло: Гвардиола — отличный тренер, но слишком высокомерный и самонадеянный
Комментарии

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о нынешнем наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола — отличный тренер, но он слишком высокомерен и самонадеян.

Иногда он даже проигрывал трофеи, потому что хотел доказать, что побеждал именно он, а не игроки, поэтому в важных матчах он убирал ключевых футболистов. На мой взгляд, это была попытка переключить внимание и славу на себя, а не на свою команду», — приводит слова Капелло Football Italia.

Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. За этот период под его руководством «горожане» шесть раз выиграли английскую Премьер-лигу, один раз победили в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке Англии.

Материалы по теме
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов
Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android