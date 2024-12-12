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Клаудиньо — о желании вернуться в «Сантос»: если это поможет «Зениту», то всё возможно

Клаудиньо — о желании вернуться в «Сантос»: если это поможет «Зениту», то всё возможно
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Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил о наличии у него мечты вернуться в «Сантос», где он начинал свою футбольную карьеру.

«Я очень люблю «Сантос». Многим обязан «Сантосу» и его президенту Марсело Тейшейре. В начале моей карьеры клуб всегда помогал мне. Организация, обучение, питание… испытываю огромное уважение к клубу и Тейшейре. Если это [переход] пойдёт на пользу «Зениту», то всё может случиться. Я мечтаю сыграть за «Сантос». Но не хочу возвращаться в клуб доигрывать. Хочу вернуться, чтобы приносить этой команде пользу», — приводит слова Клаудиньо ESPN BR.

Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

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