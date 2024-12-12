«Манчестер Сити» выступил с заявлением на фоне оскорблений Уокера после игры с «Ювентусом»
Поделиться
Английский «Манчестер Сити» опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями защитника «горожан» Кайла Уокера после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53' 2:0 Маккенни – 75'
«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся Кайл Уокер в интернете после вчерашнего матча.
Мы не потерпим никакой дискриминации, будь то на стадионах или в интернете.
Клуб окажет Кайлу всестороннюю поддержку после того отвратительного отношения, которому он подвергся», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Уокер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
18:57
-
18:52
-
18:48
-
18:43
-
18:40
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:16
-
18:11
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:46
-
17:38
-
17:35
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
17:05
-
17:05
-
17:04
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:29
-
16:20