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«Манчестер Сити» выступил с заявлением на фоне оскорблений Уокера после игры с «Ювентусом»

«Манчестер Сити» выступил с заявлением на фоне оскорблений Уокера после игры с «Ювентусом»
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Английский «Манчестер Сити» опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями защитника «горожан» Кайла Уокера после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся Кайл Уокер в интернете после вчерашнего матча.

Мы не потерпим никакой дискриминации, будь то на стадионах или в интернете.

Клуб окажет Кайлу всестороннюю поддержку после того отвратительного отношения, которому он подвергся», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Уокер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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