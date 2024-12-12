«Манчестер Сити» выступил с заявлением на фоне оскорблений Уокера после игры с «Ювентусом»

Английский «Манчестер Сити» опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями защитника «горожан» Кайла Уокера после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).

«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления, которым подвергся Кайл Уокер в интернете после вчерашнего матча.

Мы не потерпим никакой дискриминации, будь то на стадионах или в интернете.

Клуб окажет Кайлу всестороннюю поддержку после того отвратительного отношения, которому он подвергся», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Уокер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.