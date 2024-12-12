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Кавазашвили объяснил, почему Селихову нужно уходить из «Спартака»

Кавазашвили объяснил, почему Селихову нужно уходить из «Спартака»
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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о потенциальном уходе из клуба 30-летнего голкипера Александра Селихова.

«Селихов сам должен уходить, потому что возраст подходит, время идёт, а он в основном составе не играет. Максименко закрепился в стартовом составе, и он будет играть постоянно. Когда в команде два одинаковых вратаря – это очень плохо. Один из них должен играть, а другой протирать штаны на скамейке. Это то, что сейчас происходит с Селиховым.

Ему надо уходить и играть в футбол. А играть он может очень прилично. Но ему надо в основной состав, а «Спартак» этого ему предоставить не может. Ему нужен клуб, который имеет хоть какой-то авторитет. Он может найти хороший клуб», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.

В нынешнем сезоне Селихов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». В общей сложности 30-летний футболист провёл на поле 720 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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