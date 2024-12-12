Экс-тренер «Спартака» Каррера предположил, когда Россию допустят к международным турнирам

Итальянский тренер Массимо Каррера верит, что российскую сборную и клубы допустят к международным соревнованиям в следующем году.

«Я думаю, что в 2025 году УЕФА и ФИФА вернут Россию в еврокубки. Я верю в это», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Массимо Каррера в 2017 году привёл московский «Спартак» к чемпионскому титулу. Также вместе с красно-белыми итальянский специалист стал обладателем Суперкубка России.