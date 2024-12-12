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Игрок «Акрона» Джурасович: в России все команды стремятся играть в атаку

Игрок «Акрона» Джурасович: в России все команды стремятся играть в атаку
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Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал о своих впечатлениях от российского футбола по окончании первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Российский футбол очень интересный, все команды стремятся играть в атаку и забивать голы. Я действительно получаю удовольствие от выступлений в РПЛ. Мне нравится, как строится тренировочный процесс в «Акроне», какую мы показываем игру», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Джурасович перешёл в «Акрон» минувшим летом. За этот период 21-летний футболист принял участие в 21 матче, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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