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«Астана» — «Челси»: гости удвоили своё преимущество на 19-й минуте

«Астана» — «Челси»: гости удвоили своё преимущество на 19-й минуте
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В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречаются казахстанская «Астана» и английский «Челси». Команды играют на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). Игра началась в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:2.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14'     0:2 Гиу – 19'     0:3 Вейга – 40'     1:3 Томасов – 45'    

На 14-й минуте забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Астаны» Александр Марочкин.

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Астана» (4) находится на 23-й строчке.

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