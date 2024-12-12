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Сергей Силкин: Семаку сложно бороться с иностранцами «Зенита» — это команда в команде

Сергей Силкин: Семаку сложно бороться с иностранцами «Зенита» — это команда в команде
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблеме наличия иностранных футболистов в «Зените».

«Невозможно столько лет играть одним составом. У «Зенита» большое количество иностранцев. У питерцев хорошая школа, но в основной команде ребят почему-то не заигрывают. В основном бразильцы. А тренеру сложновато бороться с иностранцами — это команда в команде. В прошлом году они досрочно посчитали, что сильнее всех и начали раздавать очки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и на текущий момент занимает второе место.

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