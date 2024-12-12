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Президенты РФС, РПЛ и владельцы клубов провели встречу с Хачатурянцем — источник

Президенты РФС, РПЛ и владельцы клубов провели встречу с Хачатурянцем — источник
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Президенты Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги и владельцы клубов РПЛ провели встречу с бывшей главой российского судейства и экс-президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, встреча была проведена через некоторое время после недавнего заседания исполкома Российского футбольного союза. Подчёркивается, что речь шла о потенциальном возвращении Хачатурянца в российский футбол.

56-летнему специалисту выразили полное доверие и призвали вернуться в руководящие органы российского судейства. Хачатурянц взял время на размышление.

Напомним, Хачатурянц покинул должность президента Российской Премьер-Лиги в июне 2022 года. При этом его назначение на этот пост было официально утверждено 22 ноября 2021-го.

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