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Алексей Батраков отреагировал на приз лучшему молодому игроку года в России

Алексей Батраков отреагировал на приз лучшему молодому игроку года в России
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал вручение ему премии «Первая пятёрка». Вчера, 11 декабря, стало известно, что Батраков стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня на премии «Первая пятёрка»!

Большое спасибо болельщикам за поддержку! Очень рад выиграть эту награду, постараюсь и
дальше радовать своей игрой», — написал Батраков у себя в телеграм-канале.

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

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