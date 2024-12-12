Кандидат в президенты КФФ Каиров: в Казахстане большинство против матча с Россией

Баллотирующийся на пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров ответил на вопрос, возможен ли матч между сборными Казахстана и России в будущем, если он займёт этот пост.

«Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться», – приводит слова Каирова Metaratings.

В 2024 году сборная России приняла участие в пяти товарищеских матчах: с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). На текущий момент главным тренером сборной Казахстана является российский специалист Станислав Черчесов, возглавивший её минувшим летом.

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