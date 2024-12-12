«Астана» — «Челси»: хозяева забили в конце первого тайма

В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречаются казахстанская «Астана» и английский «Челси». Команды играют на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). Игра началась в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:3.

На 14-й минуте забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Астаны» Александр Марочкин, впоследствии автора гола заменили на Гиу. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов, забив рикошетом от штанги.

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Астана» (4) находится на 23-й строчке.