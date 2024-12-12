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Дзюба: самое счастливое событие года? Ни одного поражения от «Зенита»

Дзюба: самое счастливое событие года? Ни одного поражения от «Зенита»
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Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба, ныне выступающий за «Акрон», ответил на вопрос о самом счастливом и разочаровывающем событии 2024 года лично для него.

«Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном». Первую игру с «Акроном» с «Зенитом» я не доиграл из-за травмы — счёт был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле.

Что больше всего разочаровало? Отношение отдельных людей из «Локо». Но об этом я уже рассказывал», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Дзюба выступал в составе санкт-петербургского клуба с 2015 по 2022 год. За этот период он принял участие в 249 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 70 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» Дзюба четыре раза становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок России и четыре раза Суперкубок России. 36-летний футболист присоединился к «Акрону» в минувшем сентябре в качестве свободного агента.

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