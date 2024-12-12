Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Веденеев: штаб «Зенита» недоработал — нужно было искать правильное сочетание в обороне

Веденеев: штаб «Зенита» недоработал — нужно было искать правильное сочетание в обороне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре сине-бело-голубых.

«Первое, что надо сделать, это посмотреть на таблицу. «Зенит» идёт на втором месте. Если говорить о проблемах, то неудачными были только последние три матча, и только в плане набранных очков. По игре они были ненамного хуже, чем в предыдущих матчах.

Так сложилось, что у «Зенита» начали выпадать игроки обороны. Адамов неудачно сыграл пару матчей вместо Латышонка. Караваев вдруг допустил нелепую ошибку в матче с «Краснодаром». Тренеры после этого перестали ему доверять и стали ставить Мантуана, который не является защитником, на его позицию. Родригао после повреждения не мог набрать хорошую форму. Из-за травмы Алипа в игре с «Акроном» он вынужденно вышел на поле и допустил лёгкую позиционную ошибку, что привело к забитому голу Дзюбы. Отдельные эпизоды в обороне привели к такому результату, потому что в атаке с самого начала всё было нормально. Неизвестно, сколько бы очков набрал «Зенит», если бы Глушенков был всё это время в строю. А из всех защитников стабильно в команде играл только Сантос. Нужно было искать правильное сочетание в обороне и одновременно набирать очки. Здесь тренерский штаб, похоже, недоработал.

Нельзя оценивать уровень игры «Зенита». Нужно говорить о неудачном стечении обстоятельств среди защитников и вратаря, который тоже получил травму. Тренеры также не могли разобраться с тремя нападающими. Не в каждом матче они выбирали оптимальные варианты сочетания в атаке. В остальном всё было не так плохо. «Зенит» выигрывает и забивает голы. Пусть, может быть, не так убедительно. То, что они сейчас идут впереди с «Краснодаром», это нормальный плацдарм для того, чтобы исправить ошибки в обороне, обеспечить здоровье игроков, чтобы не было столько травм. И уже вторую часть сезона провести как следует», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Как «Зенит» изменится зимой? Что известно на данный момент
Эксклюзив
Как «Зенит» изменится зимой? Что известно на данный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android