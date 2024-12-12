Веденеев: штаб «Зенита» недоработал — нужно было искать правильное сочетание в обороне

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре сине-бело-голубых.

«Первое, что надо сделать, это посмотреть на таблицу. «Зенит» идёт на втором месте. Если говорить о проблемах, то неудачными были только последние три матча, и только в плане набранных очков. По игре они были ненамного хуже, чем в предыдущих матчах.

Так сложилось, что у «Зенита» начали выпадать игроки обороны. Адамов неудачно сыграл пару матчей вместо Латышонка. Караваев вдруг допустил нелепую ошибку в матче с «Краснодаром». Тренеры после этого перестали ему доверять и стали ставить Мантуана, который не является защитником, на его позицию. Родригао после повреждения не мог набрать хорошую форму. Из-за травмы Алипа в игре с «Акроном» он вынужденно вышел на поле и допустил лёгкую позиционную ошибку, что привело к забитому голу Дзюбы. Отдельные эпизоды в обороне привели к такому результату, потому что в атаке с самого начала всё было нормально. Неизвестно, сколько бы очков набрал «Зенит», если бы Глушенков был всё это время в строю. А из всех защитников стабильно в команде играл только Сантос. Нужно было искать правильное сочетание в обороне и одновременно набирать очки. Здесь тренерский штаб, похоже, недоработал.

Нельзя оценивать уровень игры «Зенита». Нужно говорить о неудачном стечении обстоятельств среди защитников и вратаря, который тоже получил травму. Тренеры также не могли разобраться с тремя нападающими. Не в каждом матче они выбирали оптимальные варианты сочетания в атаке. В остальном всё было не так плохо. «Зенит» выигрывает и забивает голы. Пусть, может быть, не так убедительно. То, что они сейчас идут впереди с «Краснодаром», это нормальный плацдарм для того, чтобы исправить ошибки в обороне, обеспечить здоровье игроков, чтобы не было столько травм. И уже вторую часть сезона провести как следует», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.