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Веденеев: трансферы Волкова и Горшкова оказались неудачными покупками для «Зенита»

Веденеев: трансферы Волкова и Горшкова оказались неудачными покупками для «Зенита»
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что сине-бело-голубым стоит усилиться во время зимнего перерыва в РПЛ.

«Сейчас команде нужно усилиться. Или все игроки команды должны быть здоровы и в полном порядке. На всякий случай можно было бы приобрести ещё одного хорошего защитника. Но где его взять?

«Зенит» летом купил Волкова и Горшкова. Эти покупки оказались неудачными, так как оба футболиста не играют, как и Ахметов. А с трансферами сейчас всё непросто. Соболев, перейдя в команду, тоже не может забить. В этом плане, конечно, можно предъявить серьёзные претензии. Тренерский штаб попал в непростую ситуацию. Нужно вводить новых игроков в состав и одновременно набирать очки. Всё будет зависеть от того, каких футболистов купит «Зенит» в зимнее трансферное окно, кого приобретут конкуренты, и как лидеры чемпионата сыграют между собой в весенней части чемпионата», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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